ДТП с пострадавшим произошло рядом с «Орловским полесьем»

Авария случилась 30 июня около 20 часов в Хотынецком районе на дороге «Хотынец — Жудре» на 10 километре. Водитель автомобиля «Нива» (мужчина 1968 года рождения) допустил столкновение с машиной «УАЗ», которая ехала впереди. Затем «Нива» съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.