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ДТП с пострадавшим произошло рядом с «Орловским полесьем»

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01.07.2019

Авария случилась 30 июня около 20 часов в Хотынецком районе на дороге «Хотынец — Жудре» на 10 километре. Водитель автомобиля «Нива» (мужчина 1968 года рождения) допустил столкновение с машиной «УАЗ», которая ехала впереди. Затем «Нива» съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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