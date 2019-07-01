ДТП с пострадавшим произошло рядом с «Орловским полесьем»
01.07.2019
Авария случилась 30 июня около 20 часов в Хотынецком районе на дороге «Хотынец — Жудре» на 10 километре. Водитель автомобиля «Нива» (мужчина 1968 года рождения) допустил столкновение с машиной «УАЗ», которая ехала впереди. Затем «Нива» съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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