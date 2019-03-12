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Орел12.03.2019 Вторник 12:24
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Достраивать орловский «Титаник» будет московское ООО «Гемостат»

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12.03.2019

Об этом пишет «Коммерсант-Черноземье», ссылаясь на информацию пресс-службы правительства Орловской области. Речь идёт о завершении проекта по строительству многопрофильного медицинского центра в Орле на Бульваре Победы. Работы начались ещё в 2007 году и не завешены по сей день.

По данным СМИ, к настоящему моменту между областными властями и столичной компанией уже заключено соглашение о намерениях. Сейчас идёт проработка организационных, юридических, финансовых и других вопросов, связанных с проектом.

Не исключено, что на базе «Титаника» будет создано высокотехнологичное медицинское учреждение, которое займётся ранней диагностикой и комплексным лечением болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.

Теги:ОрёлОрловская область

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