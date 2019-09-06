«Достоевское» убийство может ударить по орловским чиновникам и полицейским

Прокуратура Орловской области проведёт проверки в связи с убийством 62-летней жительницы Орла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тело пенсионерки с многочисленными колото-резаными ранами груди обнаружили в её квартире 4 сентября. «По горячим следам» задержали подозреваемых в преступлении — двух орловчан (16 и 17 лет), учащихся техникума. Один из них является родственником погибшей.

Как стало известно, оба юноши состояли на учёте в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних Советского района Орла.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел и городской администрации, в обязанности которых входила индивидуальная профилактическая работа с данными лицами. При выявлении нарушений примут необходимые меры прокурорского реагирования.