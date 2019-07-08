Дополнительные средства выделили на ремонт улиц Орла

Как сообщает пресс-служба губернатора, это 144 миллиона рублей. На дополнительные средства будут отремонтированы улицы 60-летия Октября (на отрезке от Герценского моста до улицы Максима Горького) и Пушкина (на отрезке от перекрёстка с 1-й Курской до перекрёстка с Ляшко).

Также эти деньги направят на благоустройство прилегающих территорий по Комсомольской и Московской улицам. Здесь отремонтируют тротуары и проведут работы по озеленению.