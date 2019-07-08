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Дополнительные средства выделили на ремонт улиц Орла

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08.07.2019

Как сообщает пресс-служба губернатора, это 144 миллиона рублей. На дополнительные средства будут отремонтированы улицы 60-летия Октября (на отрезке от Герценского моста до улицы Максима Горького) и Пушкина (на отрезке от перекрёстка с 1-й Курской до перекрёстка с Ляшко).

Также эти деньги направят на благоустройство прилегающих территорий по Комсомольской и Московской улицам. Здесь отремонтируют тротуары и проведут работы по озеленению.

Теги:ОрёлОрловская область

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