Дополнительные средства выделили на ремонт улиц Орла
08.07.2019
Как сообщает пресс-служба губернатора, это 144 миллиона рублей. На дополнительные средства будут отремонтированы улицы 60-летия Октября (на отрезке от Герценского моста до улицы Максима Горького) и Пушкина (на отрезке от перекрёстка с 1-й Курской до перекрёстка с Ляшко).
Также эти деньги направят на благоустройство прилегающих территорий по Комсомольской и Московской улицам. Здесь отремонтируют тротуары и проведут работы по озеленению.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55849
Другие новости раздела
08.07.2019
Орловские турфирмы находятся «на взлёте»
08.07.2019
Мэрия предупреждают орловчан о шторме
$ USD63.8699(+0.29)09.07
€ EUR71.7067(+0.05)09.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?