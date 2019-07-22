Домашние собаки и кошки в Орле оказались «нечистыми»
22.07.2019
У домашних питомцев выявили бактериальные заболевания. Исследования на наличие условно-патогенной микрофлоры проводили специалисты Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
Они отобрали 8 проб патологического материала. У собак в трёх случаях обнаружена культура золотистого стафилококка. У кошек в одной пробе — культура стрептококка.
Как уточняют специалисты, данные болезни могут прогрессировать у определённых видов домашних животных, при этом «в зоне риска» находятся новорождённые особи, а также собаки и кошки, которые содержались в приютах.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56106
Другие новости раздела
22.07.2019
Орловский областной суд рассмотрел дело о «странном» ДТП с участием Mercedes-Benz и «Газели»
22.07.2019
Орловчане завоевали лишь одну награду на кубке губернатора Орловской области по пляжному волейболу
$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?