Домашние собаки и кошки в Орле оказались «нечистыми»

У домашних питомцев выявили бактериальные заболевания. Исследования на наличие условно-патогенной микрофлоры проводили специалисты Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Они отобрали 8 проб патологического материала. У собак в трёх случаях обнаружена культура золотистого стафилококка. У кошек в одной пробе — культура стрептококка.

Как уточняют специалисты, данные болезни могут прогрессировать у определённых видов домашних животных, при этом «в зоне риска» находятся новорождённые особи, а также собаки и кошки, которые содержались в приютах.