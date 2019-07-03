Дом напротив кинотеатра «Родина» в Орле тушили всю ночь
03.07.2019
Пожар в расселённом здании на Московской, 59, начался примерно в 20:45 2 июля и продолжался до 05:30 3 июля. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Деревянное двухэтажное здание горело по всей площади. Чтобы окончательно справиться с последствиями ЧП, сотрудникам МЧС пришлось разбирать брёвна.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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