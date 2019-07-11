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Дом крепостных матери Тургенева выставили на аукцион

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11.07.2019

Администрация Орла предлагает арендовать дома-памятники по цене 1 рубль в год. Аукцион состоится 23 августа.

В аренду сдаётся «Дом Лобанова» на Старо-Московской, 55 (его общая площадь 618,3 квадратных метра). Здесь жила семья крепостных, принадлежавших матери Тургенева и друживших с самим писателем. Классик неоднократно бывал в этих стенах.

Ещё один лот — нежилое здание на Гагарина, 28 (его площадь 268,7 квадратных метров).

Дома являются памятниками, внесёнными в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На них оформлены охранные обязательства.

Теги:ОрёлОрловская область

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