Дом крепостных матери Тургенева выставили на аукцион
11.07.2019
Администрация Орла предлагает арендовать дома-памятники по цене 1 рубль в год. Аукцион состоится 23 августа.
В аренду сдаётся «Дом Лобанова» на Старо-Московской, 55 (его общая площадь 618,3 квадратных метра). Здесь жила семья крепостных, принадлежавших матери Тургенева и друживших с самим писателем. Классик неоднократно бывал в этих стенах.
Ещё один лот — нежилое здание на Гагарина, 28 (его площадь 268,7 квадратных метров).
Дома являются памятниками, внесёнными в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На них оформлены охранные обязательства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55911
Другие новости раздела
11.07.2019
«Зелёные человечки» исчезли с улиц Орла
$ USD63.7988(+0.03)11.07
€ EUR71.5631(+0.1)11.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?