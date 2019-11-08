Должанский вор украл продукты и поджёг магазин

В Должанском районе поймали 20-летнего парня, который украл продукты из магазина, а затем устроил пожар, чтобы скрыть улики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области. После обращения владельца магазина полиция завела два уголовных дела. Преступник нашелся быстро. Сотрудники МВД подтвердили, что кражу и поджог совершил один и тот же человек.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается.