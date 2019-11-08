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Орел08.11.2019 Пятница 14:32
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Должанский вор украл продукты и поджёг магазин

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08.11.2019

В Должанском районе поймали 20-летнего парня, который украл продукты из магазина, а затем устроил пожар, чтобы скрыть улики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области. После обращения владельца магазина полиция завела два уголовных дела. Преступник нашелся быстро. Сотрудники МВД подтвердили, что кражу и поджог совершил один и тот же человек.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается.

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