Должанский вор украл продукты и поджёг магазин
08.11.2019
В Должанском районе поймали 20-летнего парня, который украл продукты из магазина, а затем устроил пожар, чтобы скрыть улики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области. После обращения владельца магазина полиция завела два уголовных дела. Преступник нашелся быстро. Сотрудники МВД подтвердили, что кражу и поджог совершил один и тот же человек.
Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается.
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