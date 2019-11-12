Доктор политических наук Владимир Слатинов: «В Орловской области запущены серьезные институты развития»
12.11.2019
Еще один важный момент, на котором акцентировал внимание федеральный спикер, — это ситуация с областным бюджетом. В Инвестпослании Андрей Клычков рассказал об изменении в лучшую сторону ситуации с бюджетом области. Плотное взаимодействие региона с федеральным центром предоставляет возможности для решения социальных и, прежде всего, инфраструктурных задач, подчеркнул Владимир Слатинов.
Он также особо отметил панельную дискуссию, в рамках которой приглашенные эксперты совместно с Губернатором обсудили ключевые региональные проблемы. «Очень важно, что обсуждение велось в контексте реализации национальных проектов, которые должны быть удачно встроены в стратегию развития региона. В этом случае можно ожидать их благотворного влияния на ускорение темпов экономического роста, сохранение рабочей силы, адаптацию систем образования и здравоохранения к новым вызовам», − подчеркнул Владимир Борисович.