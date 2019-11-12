Доктор политических наук Владимир Слатинов: «В Орловской области запущены серьезные институты развития»

«Об этом Губернатор Андрей Клычков рассказал в ходе оглашения Инвестиционного послания на 2020 год, − отметил Владимир Слатинов. − В частности, речь идет о территории опережающего экономического развития, особой экономической зоне, фонде поддержки промышленности, а также структурах, поддерживающих экспорт, развитие малого и среднего бизнеса, городской среды, сельского хозяйства. Обеспечение успешного функционирования этих институтов − главная задача на ближайшую перспективу. В случае успеха они станут факторами стимулирования хозяйственного роста и развития региона».

Еще один важный момент, на котором акцентировал внимание федеральный спикер, — это ситуация с областным бюджетом. В Инвестпослании Андрей Клычков рассказал об изменении в лучшую сторону ситуации с бюджетом области. Плотное взаимодействие региона с федеральным центром предоставляет возможности для решения социальных и, прежде всего, инфраструктурных задач, подчеркнул Владимир Слатинов.

Он также особо отметил панельную дискуссию, в рамках которой приглашенные эксперты совместно с Губернатором обсудили ключевые региональные проблемы. «Очень важно, что обсуждение велось в контексте реализации национальных проектов, которые должны быть удачно встроены в стратегию развития региона. В этом случае можно ожидать их благотворного влияния на ускорение темпов экономического роста, сохранение рабочей силы, адаптацию систем образования и здравоохранения к новым вызовам», − подчеркнул Владимир Борисович.