Доходы Орловской области выросли

С января по сентябрь 2018, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, областная казна привлекла «дополнительные» 3 миллиарда 300 миллионов рублей.

Об этом говорили сегодня на аппаратном совещании в региональной администрации. Его провёл первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Общий объём доходов бюджета по итогам трёх кварталов составил примерно 23 миллиарда рублей.