Доходы Орловской области выросли
19.11.2018
С января по сентябрь 2018, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, областная казна привлекла «дополнительные» 3 миллиарда 300 миллионов рублей.
Об этом говорили сегодня на аппаратном совещании в региональной администрации. Его провёл первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
Общий объём доходов бюджета по итогам трёх кварталов составил примерно 23 миллиарда рублей.
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