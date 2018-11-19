Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.11.2018 Понедельник 13:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Доходы Орловской области выросли

Доходы Орловской области выросли

Версия для печати

19.11.2018

С января по сентябрь 2018, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, областная казна привлекла «дополнительные» 3 миллиарда 300 миллионов рублей.

Об этом говорили сегодня на аппаратном совещании в региональной администрации. Его провёл первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Общий объём доходов бюджета по итогам трёх кварталов составил примерно 23 миллиарда рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбюджет

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50670

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.11.2018

Сегодня на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главой областного Департамента социальной защиты населения

19.11.2018

Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей

19.11.2018

Уклонение от административного надзора привело жителя Ливен в колонию строгого режима

19.11.2018

В Орловской области в сгоревшем мусоре нашли человеческое тело

19.11.2018

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в «круглом столе» в Государственной Думе

$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online