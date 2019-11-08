Дочернее предприятие Мираторга крупно оштрафовали за сорняки

Орловский Областной суд подтвердил законность постановления Управления Россельхознадзора о привлечении к ответственности «Брянской мясной компании». Россельхознадзор в апреле в Шаблыкинском районе выявил 15 земельных участков сельхоззназначения, которые заросли сорняками. По результатам проверки Управление привлекло компанию «Мираторг» к административной ответственности и назначило штраф в размере 400 тыс. рублей. Юридическое лицо пыталось оспорить постановление в вышестоящей инстанции. Орловский областной суд решение Урицкого районного суда оставил без изменения.