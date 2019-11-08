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Орел08.11.2019 Пятница 04:38
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  3. Дочернее предприятие Мираторга крупно оштрафовали за сорняки

Дочернее предприятие Мираторга крупно оштрафовали за сорняки

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07.11.2019

Орловский Областной суд подтвердил законность постановления Управления Россельхознадзора о привлечении к ответственности «Брянской мясной компании». Россельхознадзор в апреле в Шаблыкинском районе выявил 15 земельных участков сельхоззназначения, которые заросли сорняками. По результатам проверки Управление привлекло компанию «Мираторг» к административной ответственности и назначило штраф в размере 400 тыс. рублей. Юридическое лицо пыталось оспорить постановление в вышестоящей инстанции. Орловский областной суд решение Урицкого районного суда оставил без изменения.

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