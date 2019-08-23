До зимы в Орле в рамках нацпроекта сдадут важный объект
23.08.2019
До 30 ноября в Северном районе завершится благоустройство плозади Содружества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Работы выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортного городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Благоустройством занимается ООО «ТехСпецКомплект».
Стоимость контракта составляет 87 миллионов 700 тысяч рублей.
В настоящее время подрядчик практически полностью завершил демонтажные и подготовительные работы. Отремонтированы коммуникации. Началась работа по устройству лестниц, укладке плитки, асфальта и бордюрного камня. Также на площади обустраивают фонтан.
Готовится площадка под рулонный газон. Планируется посадить около 60 деревьев, а также установить 42 скамейки и 36 урны.