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Орел23.08.2019 Пятница 19:33
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  3. До зимы в Орле в рамках нацпроекта сдадут важный объект

До зимы в Орле в рамках нацпроекта сдадут важный объект

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23.08.2019

До 30 ноября в Северном районе завершится благоустройство плозади Содружества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Работы выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортного городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройством занимается ООО «ТехСпецКомплект».

Стоимость контракта составляет 87 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время подрядчик практически полностью завершил демонтажные и подготовительные работы. Отремонтированы коммуникации. Началась работа по устройству лестниц, укладке плитки, асфальта и бордюрного камня. Также на площади обустраивают фонтан.

Готовится площадка под рулонный газон. Планируется посадить около 60 деревьев, а также установить 42 скамейки и 36 урны.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнацпроекты

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