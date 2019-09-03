До создания орловской "особой зоны" остался один шаг

Проект создания Особой Экономической Зоны во Мценском районе Орловской области направлен Министерством экономического развития РФ главе федерального правительства Дмитрию Медведеву.

«Постановление легло на стол к премьер-министру, осталась последняя подпись», — сообщил Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Год назад Клычков представил проект создания ОЭЗ президенту Владимиру Путину. После этого он прошёл все необходимые согласования. Планируется, что инфраструктура, нужная для реализации проекта, будет построена под Мценском до 2023 года.