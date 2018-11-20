До наступления календарной зимы в Орле заменят ещё 399 уличных фонарей
20.11.2018
Об этом сообщает мэрия.
Замену произведёт «Ростелеком» в рамках гарантийных обязательств.
Сейчас в распоряжении компании находятся 200 новых светильников. Остальные 199 устройств привезут в Орёл на следующей неделе.
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