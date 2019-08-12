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Орел12.08.2019 Понедельник 12:06
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  3. До конца года все поликлиники и больницы Орловской области подключат к интернету

До конца года все поликлиники и больницы Орловской области подключат к интернету

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12.08.2019

Это — одна из целей регионального проекта «Информационная инфраструктура», который реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Всего в рамках программы в Орловской области воплощают в жизнь пять проектов: «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность» и «Информационная инфраструктура».

Например, проект «Цифровое государственное управление» призван увеличить долю внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота государственных и муниципальных органов до 30% (к 2021 году). Проект «Кадры для цифровой экономики» ориентирован на повышение количества выпускников системы профессионального образования с соответствующими компетенциями. Их число по итогам 2020 года нужно довести до 1856 человек.

Региональный проект «Цифровые технологии» призван повысить затраты компаний, зарегистрированных в Орловской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий (на 25% по итогам 2020 года и на 50% по итогам 2021 года). А одним из итогов реализации проекта «Информационная безопасность» должно стать сокращение среднего срока простоя государственных информсистем в результате компьютерных атак до одного часа (к концу текущего года).

Теги:ОрёлОрловская область

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