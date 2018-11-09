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Орел09.11.2018 Пятница 11:39
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  3. До конца этого месяца в Орле ограничен проезд по Карачевской и Комсомольской

До конца этого месяца в Орле ограничен проезд по Карачевской и Комсомольской

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09.11.2018

Причина — дорожный ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения будут сняты 30 ноября.

На Карачевской проезд ограничен на участке между перекрёстками со 2-й Посадской и Колхозной. На Комсомольской — от перекрёстка с Авиационной до перекрёстка с Кромской.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьавтомобили

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