До конца этого месяца в Орле ограничен проезд по Карачевской и Комсомольской
09.11.2018
Причина — дорожный ремонт. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения будут сняты 30 ноября.
На Карачевской проезд ограничен на участке между перекрёстками со 2-й Посадской и Колхозной. На Комсомольской — от перекрёстка с Авиационной до перекрёстка с Кромской.
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