До конца этого года в Орле построят два новых детских сада
11.03.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил о необходимости окончить строительство объектов в положенный срок на сегодняшнем совещании в региональной администрации.
Новые дошкольные учерждения создадут в микрорайонах «Зареченский» (на улице Полковника Старинова) и «Болховский» (на территории деревни Жилина на улице Естина). Каждый из садиков областному центру 230 дополнительных мест.
Сейчас на обоих объектах активно идут строительные работы.
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