Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.03.2019 Понедельник 16:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. До конца этого года в Орле построят два новых детских сада

До конца этого года в Орле построят два новых детских сада

Версия для печати

11.03.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил о необходимости окончить строительство объектов в положенный срок на сегодняшнем совещании в региональной администрации.

Новые дошкольные учерждения создадут в микрорайонах «Зареченский» (на улице Полковника Старинова) и «Болховский» (на территории деревни Жилина на улице Естина). Каждый из садиков областному центру 230 дополнительных мест.

Сейчас на обоих объектах активно идут строительные работы.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53357

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.03.2019

В Орловской области в рапсе и овсе обнаружили семена карантинного сорняка

11.03.2019

В Орле задержан житель соседнего региона, подозреваемый в попытке грабежа

11.03.2019

В эти минуты в Орле проходит региональный семинар «Моя история»

11.03.2019

В Орловской области возбудили дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Барон Мюнхаузен»

11.03.2019

В Орловской области задержан подозреваемый в смертельном избиении и ограблении

$ USD66.0763(+0.11)12.03
€ EUR74.2896(-0.28)12.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online