До конца этого года в Орле построят два новых детских сада

Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил о необходимости окончить строительство объектов в положенный срок на сегодняшнем совещании в региональной администрации.

Новые дошкольные учерждения создадут в микрорайонах «Зареченский» (на улице Полковника Старинова) и «Болховский» (на территории деревни Жилина на улице Естина). Каждый из садиков областному центру 230 дополнительных мест.

Сейчас на обоих объектах активно идут строительные работы.