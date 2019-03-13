До 90% орловских школьников от 13 до 18 лет протестируют на наркотики
13.03.2019
Такую информацию огласили на заседании региональной Антинаркотической комиссии.
В минувшем году участниками анкетирования стали 7224 учащихся 8-х и 10-х классов школ и первых курсов профессиональных образовательных организаций. В итоге в группу риска зависимости от психоактивных веществ включили 196 человека.
По данным на начало года в нашей области зарегистрировано 1049 потребителей наркотических и психотропных веществ, в том числе 33 несовершеннолетних.
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