Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.03.2019 Среда 11:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. До 90% орловских школьников от 13 до 18 лет протестируют на наркотики

До 90% орловских школьников от 13 до 18 лет протестируют на наркотики

Версия для печати

13.03.2019

Такую информацию огласили на заседании региональной Антинаркотической комиссии.

В минувшем году участниками анкетирования стали 7224 учащихся 8-х и 10-х классов школ и первых курсов профессиональных образовательных организаций. В итоге в группу риска зависимости от психоактивных веществ включили 196 человека.

По данным на начало года в нашей области зарегистрировано 1049 потребителей наркотических и психотропных веществ, в том числе 33 несовершеннолетних.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53405

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.03.2019

Жителя Орла будут судить за приобретение и хранение большой партии сигарет без акцизов

13.03.2019

В минувшем году в Ливнах родились 662 ребёнка

13.03.2019

В 2019 году в Орле отремонтируют 63 дворовых территории

13.03.2019

В Орловской области водитель «Лады» не пропустил «Рено» и получил травмы

13.03.2019

В Орловской области таксист врезался в ограждение и скрылся, бросив травмированную пассажирку

$ USD65.7674(-0.31)13.03
€ EUR74.0672(-0.22)13.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online