До 90% орловских школьников от 13 до 18 лет протестируют на наркотики

Такую информацию огласили на заседании региональной Антинаркотической комиссии.

В минувшем году участниками анкетирования стали 7224 учащихся 8-х и 10-х классов школ и первых курсов профессиональных образовательных организаций. В итоге в группу риска зависимости от психоактивных веществ включили 196 человека.

По данным на начало года в нашей области зарегистрировано 1049 потребителей наркотических и психотропных веществ, в том числе 33 несовершеннолетних.