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Орел06.06.2019 Четверг 19:24
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  3. До 7 июня разметка появится на всех 114 улицах

До 7 июня разметка появится на всех 114 улицах

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06.06.2019

По информации управления коммунальным хозяйством, в настоящий момент работы по нанесению осевой горизонтальной дорожной разметки, а также разметки пешеходных переходов краской и термопластиком выполнены на 90% от плана. Завершить работы в полном объеме планируется до 7 июня, сообщает сайт администрации Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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