До 7 июня разметка появится на всех 114 улицах

По информации управления коммунальным хозяйством, в настоящий момент работы по нанесению осевой горизонтальной дорожной разметки, а также разметки пешеходных переходов краской и термопластиком выполнены на 90% от плана. Завершить работы в полном объеме планируется до 7 июня, сообщает сайт администрации Орла.