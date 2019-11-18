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Орел18.11.2019 Понедельник 16:30
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  3. До 2024 года в Орловской области благоустроят 165 общественных и 450 дворовых территорий

До 2024 года в Орловской области благоустроят 165 общественных и 450 дворовых территорий

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18.11.2019

За три года реализации программы благоустройства в Орловской области в ремонт дворов и общественных территорий вложено почти полтора миллиарда рублей. На ремонт дворовых территорий направлено в общей сложности 426 млн. рублей. В благоустройство общественных территорий — более одного миллиарда рублей. Сделано за это время по всей области 450 дворов и 57 общественных территорий. Эти цифры прозвучали на заседании профильного комитета областного Совета. До 2024 года в рамках программы в Орловской области запланированы благоустройство и ремонт 165 общественных и 450 дворовых территорий.

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