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  3. До 2 сентября проект закона об областном бюджете на 2020 год будет направлен на согласование в Министерство финансов России

До 2 сентября проект закона об областном бюджете на 2020 год будет направлен на согласование в Министерство финансов России

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04.06.2019

О порядке формирования проекта региональной казны шла речь на заседании правительства. Губернатор Андрей Клычков поручил усилить взаимодействие с Министерством финансов для получения межбюджетных трансфертов. В срок до 18 часов 7 октября 2019 года доработанный документ поступит на рассмотрение в облсовет.

Теги:ОрёлОрловская Областьфинансыбюджет

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