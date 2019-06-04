До 2 сентября проект закона об областном бюджете на 2020 год будет направлен на согласование в Министерство финансов России
04.06.2019
О порядке формирования проекта региональной казны шла речь на заседании правительства. Губернатор Андрей Клычков поручил усилить взаимодействие с Министерством финансов для получения межбюджетных трансфертов. В срок до 18 часов 7 октября 2019 года доработанный документ поступит на рассмотрение в облсовет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55038
Другие новости раздела
$ USD65.5547(+0.17)04.06
€ EUR73.218(+0.37)04.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?