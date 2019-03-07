До 18 марта администрация Орла будет принимать заявки на конкурс грантов для НКО
07.03.2019
Претендент должен быть зарегистрирован в статусе общественной организации, не иметь долгов и работать на территории Орла не меньше одного года.
Для участия в конкурсе необходимо направить в мэрию проект и смету. Гранты будут предоставляться некоммерческим организациям на обязательном условии софинансирования.
Подробную информацию по теме можно получить по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/53311
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