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Орел07.03.2019 Четверг 11:51
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  3. До 18 марта администрация Орла будет принимать заявки на конкурс грантов для НКО

До 18 марта администрация Орла будет принимать заявки на конкурс грантов для НКО

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07.03.2019

Претендент должен быть зарегистрирован в статусе общественной организации, не иметь долгов и работать на территории Орла не меньше одного года.

Для участия в конкурсе необходимо направить в мэрию проект и смету. Гранты будут предоставляться некоммерческим организациям на обязательном условии софинансирования.

Подробную информацию по теме можно получить по телефону 76-15-60 или в здании администрации Орла (Пролетарская гора, 1) в кабинете 539.

Теги:ОрёлОрловская область

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