До 10 декабря в Орловской области проведут общественные слушания по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
13.11.2018
Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Как уточнил глава региона, наша область войдёт в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в будущем году. Это отразится как на объёмах федеральных субсидий на строительство и ремонт дорог, так и на объёмах самих работ.
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