До 10 декабря в Орловской области проведут общественные слушания по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как уточнил глава региона, наша область войдёт в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в будущем году. Это отразится как на объёмах федеральных субсидий на строительство и ремонт дорог, так и на объёмах самих работ.