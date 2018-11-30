До 10 декабря «Орёлстрой» оборудует временный тротуар в Межевом переулке Орла

Такая информация содержится в письме компании мэру Орла Василию Новикову. Об этом сообщает пресс-служба Городского совета.

«Постоянное» строительство начнётся здесь только после того, как проект планировки и проект межевания участка дороги обсудят на публичных слушаниях. Их дата ещё не назначена. Однако документы уже рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке.

Временный тротуар позволит решить проблемы местных жителей с пешим передвижением по району в ближайшем будущем. Ранее инициативная группа граждан пожаловалась мэру, что строительство нового жилкомплекса «Московский парк» негативно отражается на жильцах близлежащих домов. В частности, орловцы сообщили, что тяжёлая строительная техника разрушает асфальт в переулке Межевом и на улице Космонавтов.

В «Орёлстрое» пояснили, что компания собирается провести ремонт и реконструкцию данных улиц, но областное управление градостроительства и архитектуры пока что не одобрило необходимые документы.