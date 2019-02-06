До 1 марта в Орловской области закончится подготовка к реализации нацпроектов

На эти цели наш регион получит из федерального бюджета 17 миллиардов рублей. Всё это — в период с 2019 по 2024 годы.

Средства направят на здравоохранение и образование, улучшение демографической ситуации, жилищных условий и городской среды, а также на развитие дорожной инфраструктуры и культуры. Всего в рамках нацпроектов планируется реализовать 46 региональных проектов и программу комплексного развития объединённой дорожной сети «Орловская агломерация».

Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас документация по всем региональным проектам проходит окончательное согласование в профильных министерствах.