До 1 июля с улиц Орла уберут незаконную рекламу

Такие сроки установлены в соответствующих документах губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Как сообщили в администрации города, на данный момент в областном центре насчитывается 280 рекламных конструкций с истекшими сроками разрешения на установку. Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области направил владельцам этих сооружений предписания с требованием демонтировать их самостоятельно. Однако конструкции, в основном, остались на своих местах.

23 мая на Октябрьской улице состоялся масштабный демонтаж конструкций с привлечением специальной техники. Порядок обеспечивала полиция. Теперь владельцам незаконной рекламы придётся компенсировать расходы на демонтаж (в среднем, стоимость сноса одного объекта составляет около 6 тысяч рублей).

На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут на Комсомольской улице.