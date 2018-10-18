Для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» зарегистрировались уже 84 тысячи человек

Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Конкурс проводится во второй раз. Его главная цель — создать реальный «социальный лифт» для активных россиян.

Несколько победителей первого сезона стали заместителями федеральных министров и руководителями регионов.

Регистрация завершится 25-го октября.