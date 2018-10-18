Для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» зарегистрировались уже 84 тысячи человек
18.10.2018
Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.
Конкурс проводится во второй раз. Его главная цель — создать реальный «социальный лифт» для активных россиян.
Несколько победителей первого сезона стали заместителями федеральных министров и руководителями регионов.
Регистрация завершится 25-го октября.
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