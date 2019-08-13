Для пенсионеров из орловской «глубинки» купили 30 единиц автотранспорта
13.08.2019
Транспорт приобретён в текущем году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на федеральные средства (около 21 миллиона рублей). Он предназначен для доставки жителей сёл в возрасте от 65 лет в медицинские организации.
Как рассказала руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина, сейчас рассматривается возможность приобретения ещё двух автомобилей с местами для инвалидных колясок.
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