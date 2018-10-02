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Орел02.10.2018 Вторник 11:16
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Для орловских призывников и их родителей открыли "горячие линии"

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02.10.2018

По специальным телефонам граждане могут получить квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с призывом на военную службу и прохождением военной службы, а также сообщить о нарушениях.

Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург): 8-812-494-23-27 и 8-812-494-24-33.

Телефоны «горячей линии» военного комиссариата Орловской области: 8-4862-54-03-87 и 8-4862-55-34-28.

Телефоны «горячей линии» центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в г. Орле: 8-4862-76-40-82 и 8-4862-43-63-51.

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