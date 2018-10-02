Для орловских призывников и их родителей открыли "горячие линии"

По специальным телефонам граждане могут получить квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с призывом на военную службу и прохождением военной службы, а также сообщить о нарушениях.

Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург): 8-812-494-23-27 и 8-812-494-24-33.

Телефоны «горячей линии» военного комиссариата Орловской области: 8-4862-54-03-87 и 8-4862-55-34-28.