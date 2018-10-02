Для орловских призывников и их родителей открыли "горячие линии"
02.10.2018
По специальным телефонам граждане могут получить квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с призывом на военную службу и прохождением военной службы, а также сообщить о нарушениях.
Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург):
Телефоны «горячей линии» военного комиссариата Орловской области:
Телефоны «горячей линии» центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в г. Орле:
Короткая ссылка obl1.ru/~/49568
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