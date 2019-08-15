Для орловчан из «глубинки» закупят модульные ФАПы

В этом году планируется приобрести три таких конструкции. Цель — обеспечить медицинской помощью жителей сёл и деревень с населением от 100 до 2000 человек.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленной на достижение целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Кроме того, в текущем году в рамках той же программы приобретены 4 мобильных ФАПа, 3 передвижных флюорографа и 3 передвижных маммографа.