Для обустройства «Дворянского гнезда» не хватило десяти минут
21.08.2019
Аукцион по благоустройству культового сквера, снова объявленный мэрией Орла, опять не состоялся из-за полного отсутствия участников.
Как сообщают «Орловские новости», одна заявка на аукцион всё же поступила. Однако, по словам замглавы администрации Орла Евгения Гришина, за 10 минут до окончания электронных торгов у претендента арестовали счета, после чего компания «выбыла из игры».
В качестве возможной причины низкого интереса к этому контракту городские чиновники назвали его относительно низкую стоимость — один миллион 800 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56758
Другие новости раздела
$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?