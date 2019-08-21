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Для обустройства «Дворянского гнезда» не хватило десяти минут

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21.08.2019

Аукцион по благоустройству культового сквера, снова объявленный мэрией Орла, опять не состоялся из-за полного отсутствия участников.

Как сообщают «Орловские новости», одна заявка на аукцион всё же поступила. Однако, по словам замглавы администрации Орла Евгения Гришина, за 10 минут до окончания электронных торгов у претендента арестовали счета, после чего компания «выбыла из игры».

В качестве возможной причины низкого интереса к этому контракту городские чиновники назвали его относительно низкую стоимость — один миллион 800 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьаукционмэриясквер Дворянское гнездоконтракт

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