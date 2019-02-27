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Для обеспечения льготной ипотеки областные власти выделяют 20 миллионов рублей.

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27.02.2019

На встрече с банкирами и застройщиками губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сумме, выделяемой областным бюджетом на господдержку обеспечения доступным жильем семей со средним достатком. В этом году на эти цели областные власти выделяют 20 млн рублей. Эти средства пойдут на финансирование скидки по ипотеке, которая в соответсвии с майскими Указами Президента должна быть менее 8%.

Андрей Клычков подчеркнул,что выделяя значительные средства на стимулирование жилищного строительства, правительство рассчитывает на продолжение роста строительной отрасли в Орловской области. Таким образом областные власти выполняют госпрограмму «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» в рамках регионального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда». Программа работает следующим образом: покупателям жилья предоставляется скидка по ипотечным кредитам в размере не менее 3% от базовой ставки при сроке кредитования 7 лет. За счет бюджета области будет субсидироваться 1%, еще 1% выплатит банк, скидку в 1% предоставит застройщик.

Банки, которым предоставят субсидии для покрытия разницы в процентной ставке, областные власти выберут на конкурсной основе.

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