Гендиректор «ТТП» Орла Александр Коровин покидает свой пост
26.07.2019
Александр Коровин сам заявил об этом в специальном интервью корреспонденту телеканала «Первый областной».
По словам Коровина, он увольняется с должности генерального директора с 1 августа по собственному желанию, так как устал «воевать за правду».
В данный момент всё ещё действующий гендиректор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» находится на больничном. На следующей неделе он планирует выйти на работу.
Александр Коровин возглавил МУП «ТТП» Орла в 2003 году.
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