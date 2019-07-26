Гендиректор «ТТП» Орла Александр Коровин покидает свой пост

Александр Коровин сам заявил об этом в специальном интервью корреспонденту телеканала «Первый областной».

По словам Коровина, он увольняется с должности генерального директора с 1 августа по собственному желанию, так как устал «воевать за правду».

В данный момент всё ещё действующий гендиректор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» находится на больничном. На следующей неделе он планирует выйти на работу.

Александр Коровин возглавил МУП «ТТП» Орла в 2003 году.