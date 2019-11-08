Директор спортивной школы «Ледовое поколение» Сергей Кирмасов: «В рамках реализации национальных проектов пристальное внимание уделено развитию орловского спорта»

«Это одна из ключевых тем Инвестиционного послания Губернатора Орловской области на 2020, − сказал Сергей Кирмасов. — Речь идет о строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и универсальных спортивных площадок, оснащении современным оборудованием и ремонте школьных спортзалов».

Отметим, что сельские школьники 14 общеобразовательных учреждений получили отремонтированные и усовершенствованные спортивные залы и площадки. Это позволит проводить занятия спортом по обновленным программам предмета «Физическая культура», а также дополнительным внеурочным общеобразовательным программам.

В 2020 году условия для занятий физкультурой и спортом будут созданы еще в 35 сельских образовательных учреждениях.

Повышение здоровой продолжительности жизни — одна из целей проекта «Спорт — норма жизни». В Ливнах и Мценске в рамах проекта будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, в Кромах такой объект был сдан на днях. Еще в 13 муниципалитетах строятся универсальные спортивные площадки. Футбольное поле с искусственным покрытием скоро появится в поселке Знаменка Орловского района. В 10 муниципальных образованиях открыты 23 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками. В 2020 году такие центры появятся еще в 6 районах.

В Орле начнется реконструкция незавершенного строительства крытого теннисного корта на стадионе им. В. И. Ленина под объект капитального строительства «Многофункциональный спортивный комплекс». Серьезные средства на переоснащение получила и спортивная школа «Ледовое поколение» (бывшая Ледовая арена).

Начата подготовка новых кадров для ведения спортивно-массовой работы. Сергей Кирмасов обратил особое внимание на вопрос материальной поддержки тренерского состава, персонала, обслуживающего спортивные комплексы, поскольку от их работы также зависит уровень подготовки наших спортсменов.