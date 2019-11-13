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  3. Директор регионального филиала АО «Молот» Олег Шило: «На Орловщине созданы благоприятные условия для развития бизнеса»

Директор регионального филиала АО «Молот» Олег Шило: «На Орловщине созданы благоприятные условия для развития бизнеса»

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13.11.2019

«Мы зашли в регион в этом году, в настоящее время наши инвестиции превысили 100 млн рублей, − отметил руководитель орловского филиала компании по поставке сельскохозяйственной техники Олег Шило. — Безусловно, мы готовы продолжать взаимовыгодное сотрудничество с регионом».

Олег Шило подчеркнул, что в Инвестпослании Губернатора Орловской области Андрея Клычкова привлечению инвестиций и поддержке бизнеса уделено особе внимание. Результаты такого внимания очевидны.

На территории области успешно реализуются мероприятия по поддержке бизнес-стартов в муниципальных образованиях. В их числе проект «Про100 Бизнес», который ориентирован на оказание помощи начинающим предпринимателям начать свой бизнес. Проектной команде удалось аккумулировать в «одном окне» разрозненные ресурсы разных ведомств и создать эффективную адресную систему генерации бизнес-стартов. С «нуля» открыто почти 300 субъектов бизнеса и 100 из них уже стали постоянными «абонентами» Центра «Мой бизнес». Начинающим предпринимателям предложен уникальный дифференцированный пакет услуг. Проект себя оправдал, успешная практика будет масштабирована.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственная поддержка в регионе будет осуществляться по ряду направлений. Это создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация этих мероприятий приведет к увеличению количества экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания экспортного акселератора для массового вывода компаний на внешние рынки. Особый акцент делается на массовом вовлечении субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность. В настоящее время в акселерационный процесс включены 35 региональных предприятий, из которых 15 субъектов МСП ‒ участники программы АО «Российский экспортный центр».

Еще одно важное направление в рамках реализации нацпроекта — это расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. В результате реализации мероприятий национального проекта количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, составит 2660 единиц, количество выдаваемых микрозаймов − 537 единиц, а доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», составит не менее 4%.

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