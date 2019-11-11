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  3. Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский: «Основная инвестиция сегодня – инвестиция в человеческий капитал»

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский: «Основная инвестиция сегодня – инвестиция в человеческий капитал»

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11.11.2019

«Это красной нитью проходит сквозь все Инвестиционное послание Губернатора Орловской области. И здесь речь о вложениях в образование и профессионализм человека, в его социокультурное развитие, в его здоровье, условия жизни», − отметил Константин Домогатский. — Вопрос подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса для меня имеет особую значимость. Сегодня Правительство региона активно взаимодействует в этом вопросе с федеральным центром, в результате в область привлекаются дополнительные средства на реализацию ряда значимых проектов в сфере образования и подготовки кадров«.

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса подчеркнул, что образовательное учреждение является участником федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Выделенные образовательному учреждению средства направляются на усовершенствование материально-технической базы.

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