Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский: «Основная инвестиция сегодня – инвестиция в человеческий капитал»

«Это красной нитью проходит сквозь все Инвестиционное послание Губернатора Орловской области. И здесь речь о вложениях в образование и профессионализм человека, в его социокультурное развитие, в его здоровье, условия жизни», − отметил Константин Домогатский. — Вопрос подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса для меня имеет особую значимость. Сегодня Правительство региона активно взаимодействует в этом вопросе с федеральным центром, в результате в область привлекаются дополнительные средства на реализацию ряда значимых проектов в сфере образования и подготовки кадров«.

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса подчеркнул, что образовательное учреждение является участником федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Выделенные образовательному учреждению средства направляются на усовершенствование материально-технической базы.