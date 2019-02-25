Директор компании — регионального оператора по обращению с ТКО — написал заявление об увольнении
25.02.2019
Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Речь идёт о главе УК «Зелёная роща» Дмитрии Хроменкове. Как утверждает СМИ, он планирует покинуть пост с 28 марта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53096
Другие новости раздела
25.02.2019
На этой неделе в Орле состоится встреча с членами литературного объединения «Родное Полесье»
$ USD65.2582(-0.26)26.02
€ EUR74.0876(-0.25)26.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?