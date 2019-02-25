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Орел25.02.2019 Понедельник 18:36
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  3. Директор компании — регионального оператора по обращению с ТКО — написал заявление об увольнении

Директор компании — регионального оператора по обращению с ТКО — написал заявление об увольнении

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25.02.2019

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Речь идёт о главе УК «Зелёная роща» Дмитрии Хроменкове. Как утверждает СМИ, он планирует покинуть пост с 28 марта.

Теги:ОрёлОрловская область

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