Директор компании — регионального оператора по обращению с ТКО — написал заявление об увольнении

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Речь идёт о главе УК «Зелёная роща» Дмитрии Хроменкове. Как утверждает СМИ, он планирует покинуть пост с 28 марта.