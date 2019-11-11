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  3. Директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко: «Внимание к культуре – это вложение в будущее нашей молодежи»

Директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко: «Внимание к культуре – это вложение в будущее нашей молодежи»

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11.11.2019

«Внимание к культуре — это важный аспект работы с нашей молодежью, неотъемлемая часть ее воспитания и образования, − отметил Александр Лысенко. − Не может не радовать, что в Инвестиционном послании Губернатора Орловской области наряду с актуальными социально-экономическими вопросами уделено внимание культуре. Сегодня нашей молодежи необходимо как можно больше хороших книг, журналов, фильмов, спектаклей... Это та база, на которой можно воспитать хорошую грамотную порядочную молодежь — наше будущее».

Отметим, что на реализацию мероприятий проекта «Культура» в Орловской области в 2019 году направлено более 50 млн рублей.

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