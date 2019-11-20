«Девятка» и иномарка не поделили улицу в Орле
20.11.2019
Авария случилась 19 ноября в 19:15 на Наугорском шоссе.
Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал со стороны Базовой в направлении улицы Героев Пожарных. На регулируемом перекрестке он повернул налево на зелёный сигнал светофора, не уступив дорогу «Дэу Матиз», который двигался по «встречке». В результате произошло лобовое столкновение.
Пострадала женщина-водитель, сидевшая за рулём иностранного автомобиля. Её доставили в больницу. Медики осмотрели пациентку и назначили ей амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится проверка.
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