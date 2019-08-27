Девушка, которая забралась на памятник Дзержинскому, заявила, что уважает основателя ВЧК
27.08.2019
В распоряжении «Первого областного портала новостей» оказалась любопытная видеозапись — судя по всему, «вторая серия» нашумевшего ролика. На ней девушка, которая ранее забралась на орловский памятник Феликсу Дзержинскому, чтобы назвать основателя ВЧК «садистом» и поцеловать скульптуру в губы, рассказывает о мотивах своего поступка.
В частности, она заявляет: «Феликса Эдмундовича Дзержинского я уважаю... Я назвала его „садистом“ комплиментарно. Не хотела никак обидеть, оскорбить».
Предположительно, «героиней» данных видеороликов является орловская художница Екатерина Игина.
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