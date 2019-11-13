Детский сад в деревне Жилина откроют до конца года

Подготовку к вводу в эксплуатацию детского сада в д. Жилина обсудили на совещании в администрации Орловского района. Работы по строительству завершены. Территория приведена в порядок. В здании детского сада запущен теплоноситель. Штат сформирован. До 25 ноября планируется полностью подготовить учреждение к приемке Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора.

До 15 декабря намечено получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности. До конца года детский сад откроется.