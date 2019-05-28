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Детская площадка «Сказочное Лукоморье» порадует гостей «Троицких хороводов в Орловском Полесье» насыщенной программой

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28.05.2019

Напомним, XX Юбилейный Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» будет проходить 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района.

На площадке «Сказочное Лукоморье» гостей фестиваля ждут массовые русские народные игры и забавы: «Горелки», «Медвежонок», «Тише едешь», «Салки», «Репа», «Гуси-лебеди», «Рыбак и рыбка» и многие другие.

Гостей праздника увлечет квест «В гостях у сказки», где множество любимых героев приготовят спортивные, песенные, танцевальные игры, викторины, загадки и конкурсы. За пройденные испытания участники получат «берёзики» — специальную валюту «Сказочного Лукоморья». За 10 берёзиков можно будет получить сладкие призы.

Самые активные зрители, набравшие наибольшее количество берёзиков, получат воздушного змея и смогут принять участие в интерактивной программе «Покорители змеев». В небо над Троицкой поляной поднимется сотня разноцветных парящих орлов.

На интерактивной арт-поляне «С книгой по дороге детства» от Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина пройдет интересная краеведческая игра-бродилка «Встречаемся у дворянского гнезда», библио-квилт «Любимая книга детства», мастер-класс «Кукла из бабушкино сундучка» и полюбившаяся фотосушка «Пойман за чтением Тургенева» (фотовыставка под открытым небом).

Артисты Орловского театра кукол покажут спектакль с планшетными куклами «Про Лису Патрикеевну и Марью Медведьевну». Каждый желающий сможет поучаствовать в фотосессии с куклами в декорациях к спектаклю, фотографии с которой будут размещены в группе в ВК «Троицкие хороводы».

Юные артисты театрального коллектива «Актер» города Мценск покажут спектакль «Ярморочный балаган».

Работа площадки продолжится молодежным квестом «9 дубов», в основе которого лежит легенда о том, как в селе «9 дубов» Хотынецкого района Илья Муромец победил Соловья — разбойника. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. Регистрация участников будет проходить на сайте Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина или в группе «Троицких хороводов» https://vk.com/troickie_horovodi .

Для любителей перевоплощений будет работать команда аквагримеров, фотозона «Кот в Лукоморье», старинные русские качели и еще много всего, что любят дети. #обрядырядом

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Короткая ссылка obl1.ru/~/54912

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