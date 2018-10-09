«Детская деревня – SOS» Лаврово отметила двадцатилетие
09.10.2018
Торжественное мероприятие прошло на сцене Орловского театра кукол.
Сотрудников и воспитанников деревни с круглой датой поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов. Он зачитал послание губернатора Андрея Клычкова.
В своём обращении глава региона отметил, что «Детская деревня — SOS» Лаврово в нашем регионе остаётся единственным негосударственным учреждением, которое занимается вопросами содержания и воспитания детей-сирот.
За всё время своей работы она выпустила во взрослую жизнь около ста человек.
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