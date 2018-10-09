Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2018 Вторник 17:16
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Детская деревня – SOS» Лаврово отметила двадцатилетие

«Детская деревня – SOS» Лаврово отметила двадцатилетие

Версия для печати

09.10.2018

Торжественное мероприятие прошло на сцене Орловского театра кукол.

Сотрудников и воспитанников деревни с круглой датой поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов. Он зачитал послание губернатора Андрея Клычкова.

В своём обращении глава региона отметил, что «Детская деревня — SOS» Лаврово в нашем регионе остаётся единственным негосударственным учреждением, которое занимается вопросами содержания и воспитания детей-сирот.

За всё время своей работы она выпустила во взрослую жизнь около ста человек.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49748

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2018

Губернатор Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с сегодняшним ДТП на Полесской

09.10.2018

В Орле произошло "смертельное" ДТП с троллейбусом

3
09.10.2018

Ремонт дворовых территорий в Орле планируется завершить до 15-го октября

09.10.2018

«Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном флешмобе

09.10.2018

Андрей Клычков резко взлетел в губернаторском медиарейтинге

$ USD66.4032(-0.57)10.10
€ EUR76.211(-0.78)10.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online