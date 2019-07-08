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Дети пострадали в массовом ДТП в Орловской области

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08.07.2019

Авария случилась 7 июня около 10 часов в посёлке Нарышкино. Водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не выдержал дистанцию и врезался в Mercedes-Benz Sprinter, ехавший в попутном направлении. После этого иномарка столкнулась ещё и с Peugeot 207.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель-пенсионер «семёрки», а также его пассажиры — двое детей 2005 и 2006 годов рождения. Несовершеннолетних доставили в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Одного из детей госпитализировали.

Также в Областную клиническую больницу в самостоятельном порядке обратилась водитель Peugeot 207 — женщина 1984 года рождения. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Теги:ОрёлОрловская область

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