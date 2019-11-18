Депутаты облсовета подготовили поправки в закон о защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
18.11.2019
Поправки предполагают возложение функций председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области на губернатора. Также проектом закона предлагается дополнить полномочия правительства региона в сфере защиты населения и территории Орловской области от ЧС. Поправки могут быть приняты на ноябрьской сессии. Об этом информируют Орловские новости.
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