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Орел18.11.2019 Понедельник 14:55
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  3. Депутаты облсовета подготовили поправки в закон о защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

Депутаты облсовета подготовили поправки в закон о защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

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18.11.2019

Поправки предполагают возложение функций председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области на губернатора. Также проектом закона предлагается дополнить полномочия правительства региона в сфере защиты населения и территории Орловской области от ЧС. Поправки могут быть приняты на ноябрьской сессии. Об этом информируют Орловские новости.

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