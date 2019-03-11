Департамент образования Орловской области возглавила Татьяна Крымова

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшнем совещании в региональной администрации.

Крымова работала в системе образования Москвы 25 лет. Также она является Почётным работником общего образования России.

Ранее сообщалось, что Татьяна Шевцова, руководившая департаментом несколько последних лет, будет работать в одной из школ Орла в должности директора.