Департамент образования Орловской области возглавила Татьяна Крымова
11.03.2019
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшнем совещании в региональной администрации.
Крымова работала в системе образования Москвы 25 лет. Также она является Почётным работником общего образования России.
Ранее сообщалось, что Татьяна Шевцова, руководившая департаментом несколько последних лет, будет работать в одной из школ Орла в должности директора.
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