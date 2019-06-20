Департамент образования Орловской области проверяет информацию о зарплате педагогов

Сегодня на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обратилась учитель из Орла, которая рассказала президенту о своей низкой заработной плате. Путин, отвечая на вопрос, отметил, что каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума нуждается в проверке.

Как рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, соответствующая проверка уже проводится. Она пройдёт во всех муниципальных образованиях. Однако Крымова отметила, что, по её информации, зарплаты педагогов Орловской области не опускаются ниже регионального минимального размера заработной платы (с начала этого года МРОТ в нашем регионе составляет 11280 рублей). По словам главы Департамента, при этом средняя зарплата педагога в Орловской области составляет 24800 рублей.

