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Денис Блохин ответит на вопросы орловчан в прямом эфире

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30.05.2019

Сегодня в эфир телеканала «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью». Гостем ведущей Натальи Пехтеревой станет Денис Блохин. Руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона в прямом эфире ответит на вопросы орловчан. Среди заявленных тем беседы: реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дворов и благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья, работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Свои вопросы Денису Блохину во время прямого эфира вы сможете задавать, позвонив по телефону 76-10-28. Программа выйдет в эфир в восемь вечера. Для тех, кто не сможет оказаться в это время у телевизора «Экспресс Радио» организует трансляцию на своих частотах.

Теги:ОрёлОрловская областьактуальное интервью

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