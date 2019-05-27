Денис Блохин ответит на вопросы орловчан в прямом эфире

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дворов и благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья, работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, об этом и не только пойдет речь в четверг 30 мая в программе «Актуальное интервью».

В прямом эфире на вопросы жителей региона ответит член Правительства Орловской области — руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Начало программы в 20 часов. Свои вопросы во время прямого эфира вы можете задавать, позвонив по телефону 76-10-28. Программа также будет транслироваться на нашем сайте https://obl1.ru/ и в эфире «Экспресс Радио Орёл».