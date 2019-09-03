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День знаний в Орле ознаменовался алкогольными инцидентами

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03.09.2019

Как сообщает Управление Росгвардии, 2 сентября, когда в Орловской области и по всей стране отмечался День знаний, в Орле произошло несколько попыток похищения алкоголя из торговых центров. Все они были вовремя пресечены росгвардейцами.

Случаи произошли в Советском и Заводском районах. Мужчины (32 и 43 лет) пытались пронести мимо касс элитный алкоголь, спрятав бутылки под верхней одеждой. Ранее подозреваемые в кражах не раз привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, в Советском и Северном районах Орла сотрудники Росгвардии пресекли случаи распития алкогольных напитков в публичных местах, в том числе — с участием несовершеннолетних граждан.

Теги:Орловская областьДень знанийУправление Росгвардии

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